耗資2300萬VR教作文　學生「落區」攞靈感

不少學生作文時「𢱑爆頭」苦無靈感，若利用虛擬實境(VR)帶領周遊各地，靈感自然源源不絕。賽馬會「觸境生情」虛擬實境語文教學計劃耗資2300萬港元，設計9個以香港不同地區為題的單元，包括深水埗、西貢、沙田、屯門、南區等，學生戴上VR眼鏡後如親臨其境，可仔細發掘寫作素材。計劃由上年8月展開，為期3年半，預計有12間學校的初中學生參加，參與者達7000人次。



該計劃由中大學習科學與科技中心(CLST)主辦，今天舉行啟動禮。有份合辦計劃的聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學已於2月至3月讓中三學生完成深水埗區的單元，該校中文老師曾笥湲指，課程流程為先教授文體、地方歷史等知識，之後閱讀文章，再以VR遊覽相關地方，最後進行討論及寫作。



她直言不少學生作文「取材單一、細節唔足夠」，文憑試寫作能力卷閱卷員報告亦不時指學生對人物和場景的描寫較為粗疏，她認為問題源於缺乏對生活的觀察，但學校亦無法帶學生走遍各地，VR則可突破地域及時空限制，例如深水埗單元的VR場景包括鴨寮街、布棚、夜間地攤等，不少學生平日從未走訪這些地方。她指以往上課學生較為被動，但戴上VR眼鏡後可自選觀賞角度，亦更勇於分享所見所聞，文章亦見較為細膩及真摰。

