政Whats噏：政助被轟玩失蹤　張曼莉三歲定八十？

現屆政府嘅副局長同局長政治助理屢受立法會議員批評，早前民政事務局喺立法會人事編制小組委員會申請開設職位時被否決，該局局長政治助理黎詠瑜就被質疑「冇影」搞到甩轆，財經事務及庫務局局長政治助理楊寶蓮，亦曾被身兼行政會議成員嘅立法會議員葉劉淑儀(葉劉)點名批評成日唔見人。創新及科技局局長政治助理張曼莉(Lilian)早前喺一個參觀活動中就自爆細個讀書時成日走堂。政助玩失蹤呢家嘢，唔通真係三歲定八十嘅？



副局長同政助都屬高薪一族，但佢哋嘅表現就屢受質疑。葉劉就曾經因為副局長同政助嘅表現參差，喺立法會提出口頭質詢，要求政府檢討副局長同政助嘅工作同職能，並提供培訓。日前Lilian就去一間中學參觀，見到校園環境難免勾起喺校園時嘅回憶。點知Lilian就自爆佢原來係經常走堂嘅「壞學生」。



Lilian話，早喺中學年代就已經開始走堂，仲可以成功搵到地方匿埋唔上堂添。聽佢咁講，似乎走堂都唔係一次半次嘅事，真係估佢唔到喎。佢就解釋話讀中學嘅時候有參加舞蹈組，中國舞、現代舞、東方舞等都有跳過，有時因為要參加比賽，又或者係練舞練到好攰，所以先至走堂啫。而佢好多時都會揀體育堂嚟走堂，因為覺得體育堂比其他科無聊喎。佢又強調自己雖然會走堂，但都會用課餘時間溫書，所以成績都保持到。至於佢走堂之後會去邊，佢就唔肯答喇，只係話唔係去圖書館囉。



依家部分學校會培養學生對科研嘅興趣，所以會喺學校入面設立創科實驗室。Lilian當日參觀中學時見到，都話覺得依家嘅中學生好幸福，又話以前讀書時都冇咁多呢類型嘅課堂可以培養興趣，希望多啲中學都會有呢啲諗頭咁話。佢仲講笑話，如果要佢依家讀番中學可能都讀唔掂，因為太多嘢玩，但如果當年中學都有呢啲課堂，相信佢嘅走堂意欲應該都會減低喇。



中學走堂事小，但作為政治問責官員，喺處理政治或政策議題時唔見人就分分鐘可大可小，之前就已經有多名政助因為「冇影」而被批評，Lilian真係要引以為戒喇。