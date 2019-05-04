五一假廣東道續成熱點　滬女客擲逾$2萬掃貨

長假期內地客湧港，在不同地點旅遊購物都顯現不同的特色，在廣東道一帶消費的大多是會購買名牌袋或化妝品，而在各個行人專區或旺角流連的內地拖篋客，就會選擇購買大批日用品或藥品，把行李箱裝得滿滿就踏上歸程。



今日(4日)是內地五一假最後一天，在旺角西洋菜街一帶滿是內地購物客，有一家大小拖上三四個行李箱邊購物邊入箱，他們大多是到日用品店或藥店購物，更有不少徘徊在各類小食店前買小吃，看起來別有一番感受。



在廣東道，繼續是內地人購買名牌的熱點，他們拖着篋，手抽住大袋細袋，累了則坐在路邊休息。來自北京的韓先生一行四人，他們已來港兩天，還會多留兩天，他暫時只花數百港元買了香水，而他朋友則花5000港元買了錢包。已來港兩次的韓先生說，未有比較每次來港消費金額，見到心水貨品便會繼續買。



來自潮汕的張先生則已消費萬多港元，買名牌衫和香水等，他形容「廣東道是名牌集中地，而且質量好好。」已來港多次的他說，行程未完，會繼續購物。上海的黃小姐已消費2萬多港元，買日用品、名牌和香水。來港三日的她說，平時都有來香港玩，會繼續消費。

