Google誤報恒指狂跌4336點　遭網民揶揄

眾所周知，周六港股例牌無開市，但搜尋網站Google竟然出現低級錯誤，今日(4日)顯示恒指大冧4336點，惹來全城熱議和揶揄；一些「冇跟貼市」的股民，更隨時被Google嚇到「心臟病發」！



恒生指數在周五(3日)收市升137點，收報30,081點；但今日在Google搜尋網站上輸入「恒生指數」、「恒指」、「HSI」等字時，都會顯示恒生指數今日收報25,608.16點，下跌4336.02點，跌幅達14.48%！另外，入門網站Yahoo！的財經首頁，亦同樣顯示錯誤的恒指資訊。



Google發言人暫未就「烏龍報港股」事件有正面回應，公關僅向記者提供股票資訊「免責聲明」的連結作參考。



不過，網民當然不會將這種低級錯誤置之不理，討論區內網民就不忘揶揄一番。有網民形容「股災正式啟動，恒指大跌四千點」，又話「手痕開App一睇個市跌4000點得番26,000嚇到瀨屎...」、「如果真係咁，我會想all in買升，分分鐘食到成千點反彈」、「冇啦冇啦，要跳樓啦」，又話這是「丁蟹效應」。



亦有網民插爆Google，指其犯上「低級錯誤」。



訊匯證券行政總裁沈振盈認為，Google今次報錯數雖是個別事件，但提醒投資者萬一日後在正常港股交易時段看到該搜尋網站突然報出恒指急跌幾千點，首先就要冷靜地多方求證，切勿盡信而倉卒做錯決定。