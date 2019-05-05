房署權責不清居民叫苦　住戶築護廁牆防污水倒灌

公屋單位廁所慘成「噴糞池」！為了自救，租戶梁伯利用磚頭在廁所門前築起三十厘米高的「圍牆」，以防糞物水湧出客廳，形容只能將廁所「砌到成個泳池」，他曾在無計可施下一度將沙包倒入馬桶，嘗試阻止污水噴湧，「點知污水勁到湧番出嚟」。他現時終日提心吊膽，即使徹底清潔消毒，心理作用下經常聞到臭味，直言「如果再爆真係情願瞓天橋底」，情況苦不堪言。



復活節長假期間，梁伯連日與糞水污物「搏鬥」，管理公司終在上月22日派員搶修換渠，但只換了其中一節，他擔心渠口外是舊去污渠，日後定必再塞，他引述師傅指整條污水渠已嚴重生銹，容易淤塞，令污水倒灌至低層單位，「一通時發現有番皂盒蓋、衞生巾、糞污物咩都浮晒出嚟，其實最治標方法係換晒條渠，但依家只換咗一小部分，話如果要換大渠需要法團負責，又話要招標都唔知幾時先做到」。



他對於租置計劃下的屋邨管理大感無奈，認為房署與法團管理權責不清，怒氣下「我同房署講可唔可以畀我喺佢寫字樓搭帳幕瞓？」他又指，同層亦有單位曾出現嚴重污水倒灌至屋外走廊，最終需要調遷。