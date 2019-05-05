東方日報A1：南昌邨月爆污渠4次　租戶無援

港府二十年前推出售公屋「租者置其屋計劃」埋下管理維修炸彈，問題逐漸爆破！租置計劃涉近四十個出售屋邨，約有四萬六千個仍是公屋租戶，但房屋署多年來將公共設施維修責任推諉無法說服法團或小業主，租戶維修問題「全被動」，有租置屋邨公屋戶一個月四次爆糞渠，因主渠管屬法團管理，房署只能更換受影響單位糞渠「頂住先」。立法會議員狠批房署處事被動，欠缺同理心，未有積極與法團協調處理喉管問題，擔心隨樓宇老化，租置屋邨維修問題不斷浮現，促請房署不能再以卸膊心態應對管理問題。



為配合港府當年提出全港七成人自置居所的目標，房屋署九八年初推出「租者置其屋計劃」，讓公屋租戶只需用市值的三至四成價錢購買原居住單位，其後金融風暴令樓價下跌，租置計劃於○五至○六年度推出第六期後壽終正寢，但埋下管理問題的禍根。



三十年樓齡的南昌邨二○○五年開始出售，至今售出逾七成單位。年逾七旬的梁伯與兩名女兒同住於南昌邨昌遜樓低層一單位逾二十五年，屬公屋租戶，三月廿三日開始發生「爆糞渠」，一個月內經歷四次糞水倒灌，房署每次派員搶修及通渠後，隔一段時間「噩夢」又再重臨，全家飽受困擾，瀕臨精神崩潰。



最嚴重一次發生在復活節長假，連續三晚受「爆糞渠」困擾，一晚比一晚嚴重，大女梁小姐形容，每晚十一時用水高峰期，廁所傳出轟轟怪聲，屎水瞬間在馬桶如噴泉湧出，臭氣熏天，多次向房屋署投訴，結果通完又塞、塞完又爆，「最嚴重嗰晚糞便同水不斷喺馬桶同去水位湧出，成晚淨係可以不停抽走水，最嚴重時水深去到小腿，基本上唔夠膽瞓。」



受聘房屋署、負責未出售單位室內維修的管理公司指，過去五年共收到十二次出租公屋單位出現污水倒湧的情況。由於主渠管為大廈公共設施，屬法團管理範圍，房委會作為未出售公屋單位租戶的業主亦關注事宜，已將個案轉介法團管理公司跟進處理，辦事處亦建議於上述單位廁所安裝止回閥，以解決污水倒湧情況。



南昌邨業主立案法團指，收到上述個案後已即時派員到單位協助清理，現階段已開始招標更換地下污水渠管，待工程承辦商回覆報價後，會盡快安排工程。受污水威脅的住戶及商戶嘆說，招標過程費時頗長，問題不知道要再忍受多久。



此外，污水渠滲漏問題亦愈趨嚴重，有該屋邨商戶洗手間及污水渠接駁部分連年滲漏，現時只能在高處放置膠盆「接污水」，坦言要經常清理，不然就不合衞生更是惡臭難耐。



立法會議員柯創盛批評房屋署以本位思想辦事，處事被動，現時全港租置屋邨均面對管理問題，「以為賣走咗就可以唔使理，房署亦有責任與法團溝通合作，始終涉及環境衞生，甚至有機會出現感染，應畀啲同理心」。



公屋聯會總幹事招國偉指，過往亦曾收到不少租置屋邨居民投訴，包括污水倒灌、滲水等問題，「通常兩個單位一個租一個買，問題就更複雜，互相卸責」。他指出不少舊式公屋均會出現渠道老化淤塞問題，「但如屬租置，房署會拋個波畀法團，係出租公屋，房署反而無得推搪。」