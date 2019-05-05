東涌派遞局使用10天即火警　險燒市民信件郵政又甩轆

投入服務僅十日的東涌派遞局遇火警，險燒市民信件！位於東涌迎東邨的東涌派遞局上月廿四日發生火警，消息稱疑因有員工在局內為電子儀器充電「叉過夜」肇禍。香港郵政承認事件，並指局內自動灑水系統將火撲息，消防處正調查起火原因，事件無人受傷，亦無郵件被燒，惟有八封郵件在撲火過程中被沾濕。有區議員批評事件不能接受，要求郵政到區議會解畫。



香港郵政轄下的派遞局主要負責日常信件及掛號郵件的派遞工作，原位於機場、負責東涌區派遞的空郵中心派遞局於上月十三日關閉，並易名東涌派遞局並搬遷至迎東邨現址。該派遞局上月十五日投入工作，未料同月廿四日疑有郵政職員在局內為電子儀器充電，放工後又忘記取回，任由充電器「叉過夜」而導致充電裝置起火。



東網獲得東涌派遞局火警後的照片，可見局內一個鐵櫃、白色天花及鵝黃色牆身被燒至黑色，牆身油漆有剝落的痕迹，天花亦被灑水系統的水沾濕，有職員忙於清理「災後」現場。



東涌逸東邨區議員鄧家彪批評事件不能接受，形容是匪而所思，若有郵件不慎被燒毀，對區內居民是一件大事，尤其當時臨近派發四千港元關愛共享計劃的遞表截止日期，擔心會有市民因此受影響。他又質疑該派遞局搬遷後，其服務質素及人事把關有所倒退。若起火原因屬實，郵政有必要做好員工防火意識的培訓，又要求郵政派員到離島區議會交代事件。



香港郵政發言人回應事件時稱，有八件郵件因灑水系統而被沾濕，已妥善包裝並附加註釋後派遞。該署強調重視員工安全，所有辦工地點皆配有消防設備，亦有制訂火警守則及在各單位設防火主任，並已為職員安排相關培訓，包括提醒員工使用充電器的注意事項。

