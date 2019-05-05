探射燈：教車牌照靠抽籤　零經驗也做師傳

本港駕駛教師主要分為受限制駕駛教師及私人駕駛教師兩種，前者必須受聘於駕駛學校，不能私人執教。後者則多年來沒有再發新牌，即使再發新牌，亦要抽籤簽發，欠缺教車經驗的人亦有可能獲發牌。有駕駛大型商用車輛的駕駛教師批評，制度不准經驗豐富的商用車師傳教授入門級的私家車是合格率下跌的原因，促當局檢討。



近年學習私家車及輕型貨車人數急升，駕駛教師供不應求，惟商用車輛如巴士及貨車等則下降。然而，部分駕駛教師有牌卻不教，政府亦無機制要求沒有教車的師傅交出牌照，只能在師傅交牌照予運輸署的數目至少達到上限一成時，才考慮抽籤重發牌照，惟此舉卻會出現「新人教新人」的情況。



「我哋啲師傳逐級考上去，有咩理由咁夠經驗反而唔畀我哋教私家車？」香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光指，協會爭取多時，要求當局檢討機制，讓富經驗的商用車駕駛教師能夠同時教授私家車及輕型貨車，不但能解決該類車輛人手荒問題，更能讓有經驗的師傅傳授實戰心得予學生，相信對提升合格率以至駕車安全都具裨益。

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