探射燈：試場近民居　人車擦身過日日上演

市民要考取車牌，必須經過在馬路駕駛實戰，惟現時不少駕駛考試路段都設於學校區及民居附近，學神駕駛經驗尚淺，過往亦曾發生不少意外。有地區人士卻指，考試路線的道路安全隱患極多，惟只爭取加裝欄杆已花7年，批評當局後知後覺，懶理居民安危。



油塘鯉魚門道、荃灣德士古道及葵涌葵盛圍是3大最多交通意外的考試路段，其中葵盛圍的考試中心近年已圍封並將發展房屋項目，惟該位置仍是熱門考試路線之一，大批學神到該路段練車，沿路至少五間學校及幼稚園，每日都有上演學生與學牌車輛擦身而過的險象。



葵青區區議員周偉雄指，葵盛圍一帶許多大型商用學車練習及掉頭，學生會輕易走進盲點區，他亦親眼目睹有車輛掉頭時險撞及幼童，不希望有意外發生才醒覺。然而，他早在2012年已收到附近學校通知，要求當局在學校對出的斜路加建圍欄，當時已連同運輸署代表現場視察並承諾加建，卻因道路工程等原因一拖再拖，近年又因重鋪地下水管工程延誤，令加裝計劃最快到到今年10月中才可進行，他亦希望將考試路線搬到青衣油庫一帶，遠離民居及學校區，減少安全隱患。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

