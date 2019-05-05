探射燈：練車硬闖禁區　學神累人累已

現時不少考車試場靠近民居及學校，部分馬路兩邊沒有安裝鐵欄，「學神」練車分分鐘與途人擦身而過。東網巡視荃灣、何文田和跑馬地多條禁止學習駕駛人士駛入路段，發現不少學車違例駛入。業內人士不諱言，偷雞教車情況普遍。保險業界人士提醒，如學神因作出違法行為導致意外，保險公司可以拒絕賠償，學生及師傅隨時攤分巨額索償。



「有次一連見7、8架學神車揸入去，個禁學牌就棟喺隔離，情況好誇張！」市民金先生表示，日前經過何文田迦密村街時目睹學車成群駛入，感到非常驚訝。上址附近有多條駕駛考試路線，運輸署亦在區內設有兩個考試中心，為學車出沒熱點。



東網記者日前往何文田區巡視，看見天光道和培正道的駕駛考試路段，及附近多條道路均豎立限制學神駛入的標誌。但當日晚上約8時許，竟有多架學車在教車師傅帶領下，由孝民街和忠孝街入口公然闖入迦密村街。有私家車在迦密村街轉出時明顯十分猶豫，在路口停留近半分鐘，而一小時內約有四架學車駛入迦密村街。



荃灣德士古道同樣設有運輸署的駕駛考試中心，提供商用車輛駕駛考試服務。附近的駕駛考試路線經常見到大型車輛如旅遊巴、貨櫃車和拖斗等的學車出沒。荃灣區內交通繁忙，沿永順街南行、馬頭壩道和一段德士古道均豎立禁學標誌。記者日前平日往區內巡視發現，由青荃路迴旋處轉落德士古道的路口，一小時內已有兩架掛上學牌的客貨車在下午時分經過。



「好多人都會咁做，『偷雞』教車情況好普遍。」香港商用車輛駕駛教師協會主席鄭楚光表示，由於現時多條禁學路線同為駕駛考試路線，不排除有人提早熟習路線。「知道有好多人肯咁做，我就寧願賺少啲都唔會博。」近40年經驗的駕駛導師葉師傅亦表示，得知有學生提出類似的練車要求，但認為一旦被捉到後果嚴重。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄亦提醒，如意外是學神違反保險條款或作出違法行為造成，保險公司便可拒絕賠償，最後的賠償金額可能要由學神、車主及教車師傅一起攤分。



運輸署回應指，迦密村街全日禁止學習駕駛，而青荃路迴旋處往德士古道則由每日上午7時半至下午7時半禁止學習駕駛（星期日及公眾假期除外)。該署由2016年至今年4月，共接獲8宗有關投訴。



-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

