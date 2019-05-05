我有正能量：「寫」區風情　以畫會友了解歷史

面對城市急速的轉變，有人選擇以攝影為社區留紀錄，由都市寫生家彭啤帶領的繪畫組織「畫下嘢」，卻更偏愛以畫筆臨摹城市輪廓，從中細意感受街頭巷尾的人情風貌。日前組織舉辦鴨脷洲寫生團，參加者帶上畫具和悠閒心情，以小區為題創作出獨一無二的寫生作品。



不說不知，鴨脷洲是世界上人口密度第二高的島嶼，不足1.5平方公里的面積竟住了近9萬人。自港鐵南港島線開通後，往來鴨脷洲和市區的交通變得方便，吸引更多遊人來訪。穿過最熱鬧的鴨脷洲大街，不消5分鐘已從港鐵站來到公園旁的洪聖古廟，正是今次寫生團的集合點。



即使是星期日，此處亦相對寧靜。公園兩旁可見洪聖古廟和水月宮兩庭古廟，加上與香港仔之間相隔的避風塘是有名的漁港，至今仍有不少漁民在船上作業，參加者可近距離觀察漁船的動態和感受漁港風情。「附近可以選取嘅畫畫素材相當豐富！」彭啤笑言，簡單介紹過後，他就訂下2小時時限，參加者四散尋找靈感，開始作畫。



過程中有不少街坊路經時都忍不住好奇打量，甚至駐足觀看。有小朋友被參加者Richie的畫吸引，在其母親鼓勵下甚至主動嘗試和他聊天，Richie亦親切解答，可見都市寫生可以打破人與人之間的隔膜。Richie有多年畫畫經驗，他認為比起攝影，用繪畫的方式記錄風景，印象更為深刻：「當我觀察眼前每樣細節，個過程會印咗入腦，事後睇番幅畫會記得番當時嘅聲音、氣味同天氣。雖然畫畫比較花時間，但記憶會更鮮明。」



2小時活動時間轉眼結束，眾人帶同自己作品回到集合點，然後把作品共同在地上展示，進行最後的分享交流環節。各人輪流介紹自己的作品，及過程中遇到的趣事等，當然亦少不得對構圖、用色和筆觸的討論。彭啤表示，除了推廣繪畫風氣，他亦希望透過都市寫生讓參加者更加了解社區：「我每次揀選寫生地點都會先了解個地區嘅典故，再介紹畀大家，而且畫畫過程中有好多時間同機會去同街坊傾偈，畫友可以聽到好多有趣嘅歷史，從而更了解自己土生土長嘅城市。」

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