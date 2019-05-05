扶貧政策待滯後數據調整　羅致光稱或愈追愈落後

香港貧富懸殊嚴重，勞工及福利局局長羅致光今(5日)在網誌表示，政府去年設立高額長者生活津貼，以及將低收入在職家庭津貼大幅改善至在職家庭津貼，其效果要在今年底完成的2018年貧窮情況分析才可顯示，職津的全面效果則要待2020年底的分析。



他指，政府要等待滯後的數據才作出政策調整只會是追落後，甚至可能愈追愈落後，但政府制訂適時政策是責無旁貸，亦需凝聚社會共識。他續指，過往數年的香港貧窮情況分析，顯示就業對脫貧及減低收入不均的重要，因此無論財政預算案提出的「保就業」，又或是勞福局加強就業援助，都是特區政府的政策重點。



羅致光又以持續多月的法國黃背心運動為例，指香港和法國的貧富懸殊情況，以稅前福利轉移前計算的堅尼系數來看皆相當高，而計算稅後及福利轉移後，香港的堅尼系數則遠高於法國。



他表示，以統計數據及國際比較而言，法國的貧富懸殊指數可算十分低，但在法國人，特別是當地基層巿民眼中，法國的貧富懸殊問題仍是嚴重。他指，富商對巴黎聖母院災後復修的巨額捐款亦引起示威人群強烈不滿，「仇富」的解說有一定可信性，又稱法國失業率高亦可能是原因之一。



他在文中稱，貧富懸殊現象不是新鮮事物，只是它愈演愈烈，今天已鮮有人認為香港貧富懸殊不是問題。他更稱，「沒有貧富懸殊現象，便沒有今天的我」，說自己在41年前還是銀行的一名電腦程序編寫員，看着交易總額以每秒過百萬跳升時，計算自己工作的邊際貢獻和自己薪酬相比，自己所得的不及十分一，但同時又覺得自己薪酬遠較一般工人為高時，決定投身社工行業。