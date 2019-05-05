市建局明年推工程價格指南　方便法團格價比較

市建局歷時逾2年籌備的一站式資訊網頁「樓宇復修平台」今年3月底已推出，市區重建局行政總監韋志成今(5日)在網誌表示，現時法團普遍缺乏專業知識，難以自行草擬合適的招標文件和工程合約，而「復修平台」則介紹用於招聘不同工程顧問等參考文件範本，協助業主處理各種涉及草擬招標和合約文件的工作，為合約條款補漏拾遺。如範本中首次引入新條款，列明工程顧問如未能如期完成合約所需的服務，及在未有合理原因情況下向法團申請延期，工程顧問須根據合約條文問責。



韋指，維修價格向來是業主最為關注事項，「復修平台」計劃明年推出「工程費用資訊中心」，冀望能夠從過往5年，約800至1000個已完成復修工程樓宇的工程合約標價中，就公用地方的主要復修工程項目，例如混凝土修葺、外牆油漆及修葺/更換排水渠管等細項工程的價格，進行分析及整理，歸納成不同工程項目種類的單價範圍，讓法團容易比較相關細項工程各回標者所報的單價。韋強調，用者不應視之為承建商日後按個別樓宇工程情況入標的指標價，以符合《競爭條例》的要求。



另外，「復修平台」正研究建立「服務提供者資料庫」，透過邀請有興趣提供樓宇維修服務，及管理系統較完備的服務提供者加入資料庫，讓業主和法團參考；而提供者亦須接受定期評核，才能繼續留在資料庫內，以推動業界保持服務質量。預計今年年中就資料庫的框架及評審機制諮詢業界意見，今年年底至明年初便開始邀請業界參與試行，期望明年下半年能陸續推出市場。