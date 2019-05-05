工程師媽媽24小時on call　處理山泥傾瀉湊仔女都有壓力

母親的工作永無休止，擁有一子一女的土力工程師丁瑞民，在工作及家庭上同樣需要24小時隨時候命。2011年加入土木工程拓展署轄下土力工程處的她，主要負責協助統籌土力工程處山泥傾瀉緊急服務工作，一旦發生山泥傾瀉而出現危險時，需要為各政府部門提供意見，決定所需採取的應變行動，包括評估現場情況、建議封閉道路、疏散受影響樓宇居民、進行緊急修葺工程等。



下星期日(12日)是母親節，人稱「丁丁」的丁瑞民個子嬌小，但巾幗不讓鬚眉，工作上需要經常處理突發事故，工餘時間會全心全意用來照顧和陪伴兒女。去年8月29日，天文台發出黃色、紅色暴雨及山泥傾瀉警告，粉錦公路沿路多處發生山泥傾瀉，導致全線封閉，當時「丁丁」和同事一起參與緊急事故控制中心的工作，趕及在9月3日開學前開通行車線。她認為做好山泥傾瀉緊急服務，守護市民安全，很有意義。



作為一對仔女的母親，丁丁坦言同時兼顧繁重工作、家庭生活和小朋友的學業，不免感到壓力，但兒女是她的最大動力來源。她亦表明不會當「怪獸媽媽」，從不要求小朋友學業成績名列前茅，只希望他們能在一個輕鬆愉快的環境下成長，希望子女心中都有「一把尺」，知道哪些事情應該做和不應該做。