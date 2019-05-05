天氣預報：立夏後氣溫高見29°C　周三周四狂風雷暴

明日(6日)是廿四節氣的「立夏」，標誌夏天正式來臨，溫度明顯升高，雷雨增多。天文台預料，立夏過後氣溫逐步攀升，由明天最低21度，上升至下周二(14日)最高29度；天氣方面，明日至本周五(10日)均多雲和有驟雨，周三和周四(8和9日)更會幾陣狂風雷暴，恰如立夏節氣的氣候特點，睇嚟真係要同春天講拜拜喇！



根據九天天氣預報，明日和周二(7日)大致多雲，間中有驟雨，氣溫介乎21至24度。本周三及周四天氣更差，會有幾陣狂風雷暴，最高氣溫分別為25和26度。本周五起天氣稍為轉好，短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨，氣溫介乎23至27度；本周六和下周日(11和12日)部分或短暫時間有陽光，最高28度。下周一(13日)短暫有陽光，但局部地區有驟雨，下周二部分時間有陽光，最高氣溫升至29度。



天文台表示，一道低壓槽會在未來數天於南海北部徘徊，廣東沿岸間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，同時一股清勁至強風程度的偏東氣流影響廣東沿岸地區。隨着低壓槽在本周後期遠離沿岸地區，該區驟雨減少，天色好轉。