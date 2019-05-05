港故：自閉子常撬門離家出走　乳癌單親媽瞓身「追仔」

母親節將至，今集的《港。故》送上一個曾經患上乳癌的單親媽媽，照顧自閉症兒子的故事。



可能大家會認為這個故事必定充滿悲情，但只要你用心看完短片，就會發現當中是充滿了愛和正能量。因為站在逆境面前的主角，是一位愛美而又堅毅，而且主意多多的開心媽媽。



患癌兒自閉 不怨天也不尤人



「我唔太鍾意怨天尤人，路係靠自己行，呢個方法行唔通，就用另一個方法，肯努力總會行出一條路，而且嗰條路會好精彩。」性格率直豪爽的許宗慧(Edith)微笑道。



Edith十年前患上乳癌，做化療期間更收到壞消息，當時三歲的兒子被確診自閉症。為了照顧好兒子，她放棄了自己事業，辭去日本公司私人秘書的工作，當上全職媽媽：「老細叫我唔好走，但我辭職，每個人都可以取代我。照顧個仔，無人可以取代我嘅位置。」從此Edith就全職照顧自閉症兒子，至今快十年了。



視兒子為寶貝 盡量滿足他需要



但命運似乎沒有讓Edith有喘息的機會。兩年前丈夫跟她離婚後，Edith成為單親媽媽，令她照顧兒子的壓力更大。雖然辛苦，但視兒子為寶貝的她並沒有因此而放棄。她不但自學製作「公仔飯」，讓原本不愛吃飯的兒子愛上進食；又任由他在牆上畫畫、寫字；玩他最愛的鬼口水；也經常帶兒子外出和旅行。



Edith希望兒子能過一般小朋友的生活，但過程絕不易捱。面對經常偷走的兒子，Edith就要金睛火眼看着他：「照顧佢嘅十年，我學識咗用最有限嘅資源做無限嘅事，原來同佢一齊參加199蚊嘅旅行團，都可以好開心。帶佢去旅行，同佢浸溫泉，當人人都歡天喜地浸溫泉，我只係包住毛巾睇住佢，要全神貫注睇緊佢，萬一佢見我無睇緊佢，佢就偷走。雖然係咁但我都願意，佢開心就好。」



「頂唔順」時要求助 香港不乏資源



要照顧一個自閉症小朋友，當中的困難，如果不是經歷過的人相信很難領會。十年來，Edith偷偷地流過不少眼淚，每每她發現自己精神就快崩潰、壓力「爆煲」時，她都會主動向外界求助。學校老師、社工、地區支援中心職員、警察甚至醫生，都曾經協助她走過低谷：「有人話社會咩資源都無，真係咩都無？我認為唔係，社會咩都有，但你要自己主動去問、去申請、去排隊，可能有啲要排好耐，但有日你好需要時就排到。」



「我試過照顧個仔，辛苦到支持唔住，我自己行入急症室；我亦試過同警察講我真係好唔妥，想今晚跳樓，我知自己唔妥，我會求助，我會用香港有嘅資源去幫自己。」



繼續進修 盼以經驗助同路人



Edith相信，對於家中有特殊需要子女的父母來說，懂得尋求協助是需要學懂的第一步。以她而言，幾年前主動替兒子申請宿位，到最近終於獲批，令她更具本錢長期作戰：「一星期只見一次就唔得，唔見佢四日，三日照顧佢，都好，有幾日畀我休息。但我都唔會百無聊賴喺屋企，唔能夠浪費自己嘅經驗，走過咁多特別嘅路，我希望能以過來人身份去祝福他人。」Edith笑言，患癌以及接近十年照顧自閉兒子的經驗，令她變成半個癌症及自閉症專家，未來想多讀一個學位，目標是關懷一些自閉症家庭，希望自己的經驗可以幫助同路人。



今集《港。故》用7分半鐘，帶大家認識一個從不怨天尤人，以「關關難過關關過」作座右銘的媽媽，期望她的故事能鼓勵正經歷人生低谷的你。



-------------

《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。

Fb：http://bit.ly/oncckonggu_Fb

IG：http://bit.ly/oncckonggu_IG

Youtube：http://bit.ly/oncckonggu_Youtube