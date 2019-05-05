尹兆堅倡擴闊港法院司法管轄權　處理港人海外殺人案

港府因應台灣殺人案而提出修訂《逃犯條例》，在民主派拉布情況下，相關法案委員會經過兩次會議亦未能選出主席。繼公民黨後，民主黨立法會議員尹兆堅今早(5日)提出私人條例草案，建議修訂《刑事司法管轄權條例》(下稱條例)，擴闊香港法院的司法管轄權，處理港人在海外謀殺或誤殺、以及被謀殺或誤殺等案件。



尹兆堅所提出的修訂，是在條例中加入《侵害人身罪條例》中所訂立有關謀殺、誤殺、危害種族、意圖謀殺、企圖謀殺等8項罪行，以及加入法院對這些罪行的司法管轄權，指香港永久性居民或持有身份證的人士在香港以外犯下相關罪行、或任何人在香港以外對港人作出相關罪行，會如同在香港境內發生，可在香港接受調查和審訊。



對於公民黨立法會議員楊岳橋早前亦有提出私人條例草案，尹兆堅指其建議的保障範圍更闊，形容兩個建議是異曲同工，同樣可處理台灣殺人案及釋除港人疑慮。他指出，政府一直稱只有修訂《逃犯條例》才可處理台灣殺人案，形容是消費案件和相關家屬。



尹兆堅亦表示，明日(6日)將會把私人條例草案交予律政司審閱，指當中沒有牽涉政府開支，修訂概念亦不複雜，呼籲律政司不要拖延，盡快處理。