台國安局查港獨成員被跟蹤　揭退休港警參與其中

香港媒體《大公報》年初被指派人到台灣，跟蹤主張港獨的香港學生組織成員，有台媒報道，經台灣的國安局指示移民署及警員相關單位調查發現，除港媒記者，還有3名香港「退休情報及治安警務人員」疑參與其中。



該香港左派報章今年1月報道，3名香港學生到台總統府旁的國史館，與一神秘男子會面個半小時，及後該男子走進對面的總統府辦公室，再驅車離去。根據車牌資料，該車應為台官方公務車。該報翌日再刊登報道指，當日在的一名台媒《自由時報》的記者身份「不尋常」，指近年民進黨不時派出學者等非政府人士與「港獨」人士接觸。



事後台總統府及《自由時報》先後譴責報道為假新聞，又稱大陸及香港的情治部門已深入台灣。台總統府又指示國安局等相關單位就事件進行調查，最後鎖定6名港媒記者和5名私家偵探，指他們除了跟蹤港獨青年及台媒記者，又出席有關統獨議題的記者會或研討會。



調查期間，有3名身份不明者被發現經常現身在港獨青年出現的不同場合，後經調查發現他們是香港的退休警務人員。調查指，他們均持觀光簽證赴台，由於是「退休」身份，因此未引起台方入境或治安單位注意，並查出3人經常與1名在台就讀大學的陸生聯絡，懷疑該陸生負責提供協助和支援，目前已交由調查局監控。