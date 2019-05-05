豁免海外醫生實習方案存法律風險　醫學會：已微調2次

醫務委員會本周三(8日)將表決豁免海外專科醫生實習的安排，日前醫委會法律顧問內部文件指醫學界提出的「方案五」有多個潛在法律風險，業界擔心該方案最後會被「DQ」(取消資格)。醫學會會長何仲平今(5日)出席一論壇節目時表示，該會提交方案前曾諮詢過內部法律意見，認為是「行得通」才提交，並強調方案已微調兩次，現階段不評論會否再次修改方案，僅稱「讓32個醫委會委員到時自己表決」。



何續指，如果根據法律意見，其實早前4個表決的方案應該都「行唔通」，但當時又不見法律顧問提出質疑。他指方案五已根據早前的方案四作大幅修改，又微調了兩次，認為已是平衡了各方意見。



同場的前線醫生聯盟副主席蕭旭亮認為，自己作為公立醫院醫生，見到同事好忙、病人輪候時間又長，醫管局有逼切需要增加人手，惟選擇到醫管局工作的海外醫生相較衞生署及醫學院少，反映醫管局是最不吸引。他直言：「如果我是海外醫生，工作(年期)又係一樣咁長，我一定唔會揀醫管局。」他認為政府屬意的「方案一」會「扯」走願意到醫管局工作的外援。



醫務委員會成員、病人政策連線主席林志釉提交的「方案六」規定海外醫生在3年工作中需有3個月屬臨床工作，他指即使海外專科醫生於外國有臨床經驗，但兩地醫療系統不同，而且通過執業試，不代表就具質素水平，形容有些學生可能是「高分低能」。他又說，方案六已是評核的最基礎要求，「相信99個人裏面只有1個唔符合要求，呢1個正正就是方案要篩走嘅人」，反映其沒有任何臨床經驗，對醫療安全構成隱患。他指，若只剩「方案一」及「方案五」之爭，他會投票予設有臨床工作要求的「方案五」。



香港社區組織協會幹事彭鴻昌認為，若站在海外醫生立場，見到方案五要4年半才免到半年實習期，並不吸引。他又承認目前醫委會的確沒有對臨床經驗的把關要求，因此對「方案六」亦不會反對。