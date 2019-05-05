若通過石禮謙主持會議　謝偉俊：涂謹申無權踏足主席台

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會的秘書，要求委員在明日(6日)中午之前，表態是否支持由建制派議員石禮謙主持委員會會議。本身主持會議的民主黨議員涂謹申強調，他會在法案委員會會明日重開時繼續主持會議，若被強行抬走便會暴露秘書處的中立性問題及醜惡，但議事規則委員會主席謝偉俊相信，如果過半數議員支持由石禮謙主持會議，涂已無權踏足委員會的主席台。



立法會內務委員會昨日(4日)在特別會議上，大比數通過向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由石禮謙取代涂謹申主持法案委員會會議選舉主席程序。涂今日(5日)出席電視台節目時指出，秘書處在沒有他的指示下向委員發出書面通知，要求委員表達意見，是越權的表現，他已要求秘書長收回通知，惟至今仍未獲得回覆，對此感到失望。



涂指出，法案委員會明日重開時會繼續主持會議，若硬是要抬走他，或者霸王硬上弓，那只會暴露秘書處的中立性問題和醜惡。



謝偉俊就認為，秘書處只是執行立法會內務委員會的指引，做法合理，相信如果過半數議員支持由石禮謙主持會議，涂已無權踏足委員會的主席台。



「建制派班長」廖長江亦指出，若取得法案委員會過半委員支持採納指引，明日法案委員會會議會由石禮謙主持選舉主席程序，而若有人不讓石禮謙主持，或作出非常離譜的事，他會對此作出提醒。



廖長江承認秘書處今次做法無先例，因為在內會決定向法案委員會發出指引後，秘書處有責任通知所有委員此決定，而在法案委員會沒有主席的情況下，唯一切實可行的做法是以文件傳閱方式問所有委員，這做法完全正確。



廖稱，涂謹申不是委員會選出的主席，他在首次會議後已無角色，故不可召開會議討論是否採納內會指引。他又認為，涂謹申處理換走自己作為主持的討論，有利益衝突。