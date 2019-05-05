冷靜期擬立法　9成美容業商戶憂經營環境困難

政府就美容及健康行業擬設強制性冷靜期保障消費者，由多個美容業商會組成的「美容業冷靜期立法關注組」今發表調查，有90%業界反對設強制性冷靜期，近半商戶更指或考慮結業。調查同時亦訪問消費者，指有64%消費者亦反對設冷靜期，原因是擔心減少選擇及失去優惠折扣。美容業界倡設自願性冷靜期，由同行自我監管。



調查於過去兩個月進行，訪問了美容業界人士及消費者各一千人，調查發現逾90%商戶擔心立法後經營環境更困難，當中48%商戶更指有機會結業。現時只有20%業界自設冷靜期，但關注組仍認為，有77%受訪業界相信設自願性冷靜期更可保障消費者。



調查同時訪問了消費者意見，指消費者光顧美容公司的主因考慮多是以產品、口碑或價錢等為主，冷靜期只佔5%，「屬微不足道」。調查又指73%受訪消費者認為由海關的商品說明條例執法更有效，64%消費者更反對設強制性冷靜期，擔心會令美容公司減少優惠及出現結業潮，變相減少選擇。



關注組發言人指出，立法只會為業界及消費者製造更多爭議，對業界亦十分不公平，並認為會直接教唆消費者濫用冷靜期，扼殺業界生存空間。關注組承認美容業界的確存在不法商人，但認為設自願性冷靜期已可營造良好的營商環境。