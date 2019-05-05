乳癌患者可施乳房保留手術　存活率與全乳切除相若

乳癌是香港女性最常見的癌症，每15名女性就有一人罹患，死亡率位列三甲。隨着公眾對乳癌的認識加深，超過80%患者確診時均屬早期乳癌，可及早進行手術並有機會完全康復；惟部分患者誤以為全乳切除是唯一的選擇，增加她們對治療的恐懼及猶豫。有臨床腫瘤科醫生指，部分患者可在接受術前治療將腫瘤縮小，有更高機會進行乳房保留手術，整體存活率與全乳切除相若。但數據顯示，香港年輕早期乳癌患者接受乳房保留手術的比例仍然偏低，反映部分患者可能認知不足，或對乳癌治療存有迷思。



香港遺傳性乳癌家族資料庫司庫、外科醫生孫杜琪指，手術是治療早期乳癌的關鍵，分為全乳切除及乳房保留手術，研究發現乳房保留手術配合輔助治療，與全乳切除的整體存活率3年至10年相若，但香港僅30%年輕早期乳癌患者接受乳房保留手術，數字比新加坡低超過一成。孫指，保留乳房能維持女性外觀及自信，保持患者心理健康與兩性關係，她建議乳癌患者「問多啲、了解多啲」，以免錯失保留乳房的機會。



香港乳癌研究組代表、臨床腫瘤科醫生梁偉濂指，最新的國際指引建議HER2型和三陰性，以及第二或第三期的乳癌病人可選擇先接受術前治療縮小腫瘤，將無法以手術切除的腫瘤轉變為可以接受手術，將原本需要進行大範圍切除的手術範圍縮小，以達到保留乳房的目的。研究更發現，HER2型患者若使用標靶治療配合化療，近半數患者能達到病理完全緩解，意指通過病理檢測確認原來查出有腫瘤的位置以及淋巴結切除組織，已再沒有發現癌細胞。



年過五旬的韋女士2016年洗澡時摸到乳房有明顯硬塊，檢查後確診HER2型乳癌，她指最初患癌時誤以為只能接受全乳切除，對她來說有如同晴天霹靂，在診所即場痛哭，「當時個腦一片空白，其他人講咩都聽唔到」，亦想過放棄治療。幸好在醫生建議下進修術前治療，將原本接近3厘米的腫瘤縮小至不足1厘米，最終成功進行乳房保留手術。韋指，確診後來兩三個月始能面對病情，能夠保留乳房亦讓她有信心繼續治療，手術前後歷經約一年的雙標靶及化療的療程，「捱咗30針」，現已完全康復。