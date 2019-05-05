長洲太平清醮83%餐廳只售素菜　安心飄色勢全場矚目

一年一度的長洲太平清醮還有約一星期就到，傳統太平清醮期間會茹素3日，主辦單位香港長洲太平清醮值理會由今日(5日)起於島上向餐廳宣傳習俗。值理會副主席何麗安預計，今年會有約83%餐廳只賣素菜食物，並預料太平清醮約有6萬人次參與，比去年約增加2000人次。



太平清醮中最受矚目莫過於飄色會景巡遊，今年有20台飄色，有8個團體及街坊會參與。今年太平清醮亦舉行「齊齊齋」推廣活動。何指，值理會前年起主力向島上餐廳推廣賣素3日，令原來僅約半數餐廳響應，增加至去年約80%餐廳參與。今年更會聯同長洲的中小學生向餐廳派發傳單推廣，料可再增加2至3%餐廳加入。何指，去年有10多間餐廳堅持賣葷，會把握最後時間續游說。



來自尼泊爾的Hari於長洲居住18年，他經營2間餐廳，包括法國菜餐廳及印度泰式餐廳。他表示會於太平清醮期間推出特色素食，傳承醮期內的茹素文化。今年兩間餐廳約有30道素食菜式，包括素菜咖喱、泰式菠蘿炒飯、意大利燴飯等，價錢為每位100至150港元。他又指，今年為太平清醮多準備約30%食材，若當日天氣好，預計生意額可比去年增加約10%。



在飄色巡遊方面，長洲惠海陸同鄉會製作2台飄色，其中一台主題為「安心鐵路」。長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來笑言，該台飄色是以早前成為全城熱話的藝人「偷食」事件，諷刺港鐵出軌。作為「色芯」的小朋友將會打扮成涉事藝人為港鐵拍攝廣告的造型。同鄉會飄色總監黃成就稱，團隊有6至8個人，該台飄色已耗資3萬港元，共2層樓高，有信心成為全場最矚目的飄色。



長洲新興街街坊會就製作3台飄色，當中包括以單車運動員李慧詩為主題的「星中之星」，以及諷刺明日大嶼填海計劃的「大智若嶼」，會以中華白海豚、算盤作裝飾。街坊會主席林潔聲希望能表達出「離島咁好嘅環境，係咪要填海破壞？」

