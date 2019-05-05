住青年宿舍冇得輪公屋　7成年輕人指不合理

政府早於8年前提出青年宿舍計劃，但至今仍未有任何宿位供應。有調查指，在符合申請資格的受訪青年中，43%會考慮申請入住青年宿舍，需求不少，但目前6個項目，合共只提供2900個宿位，屬杯水車薪，建議政府持續增加供應，將青年宿舍納入目前房屋階梯之中，而每年應提供約500個新宿位，回應青年住屋需求。



關注青年住屋聯席與新青年論壇於3月至4月期間，透過電話訪問1638名市民對青年宿舍計劃的意見。現時政府要求青年成功入住青年宿舍後，便須放棄申請輪候公屋的要求，54%受訪者認為不合理，在18至30歲群體中，認為不合理的受訪者更升至7成，團體認為青年宿舍屬過渡性的住屋安排，而非長久性，建議可考慮凍結入住青年的輪候申請，在租賃期結束後而仍符合公屋申請資格者，可恢復申請。



租金水平方面，政府要求青年宿舍的租金低於鄰近相若單位的市值租金6成。調查結果發現，8成受訪者認為可負擔的租金水平少於3000港元。47%更認為可負擔的租金為2000港元以下，團體認為從資助性質的角度考慮，應採用同區相若面積的公屋單位作參考，釐定青年宿舍單位的租金水平更為合適。以2016年為例，大埔寶鄉邨的1至2人單位租金約為870港元，即使計及房委會去年加租10%，租金水平仍約為1000港元。對於有報道預計大埔青年宿舍的月租約為2500至5000港元不等，團體認為吸引力存疑。

