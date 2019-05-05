每日一片：躁男阻礙港鐵車門關閉　網民：五行欠踢

港鐵正在關門時，乘客都不應靠近車門，以免發生意外及阻礙列車開出。昨晚（4日）網上瘋傳片段，一名操內地口音的躁男，多次阻礙港鐵車門關閉，令列車久久未能開出，累一眾車廂內乘客白白苦等。最後港鐵職員趕至調停事件，惟他卻反斥港鐵為何不開車。片段引起網民紛議，一面倒怒斥躁男行為自私，「阻住成車人」。



事件前晚（3日）10時許在港鐵樂富站往黃埔方向一車廂發生。從網民Anthony Wong在Facebook群組上載的片段可見，一名操內地口音的躁男大鵬展翅拉開港鐵車門，然後右腳連續三下踢往車門。當車門即將關上時，他又及時用腳阻擋，再企到門前用肉身作障礙物，用盡九牛二虎之力都永不放棄，完全無懼受傷及痛楚，一共四度令車門打開。



他期間不時低頭為疑似打結的耳機鬆綁，更向車門空隙吐啖，非常缺德。他又大聲炮轟：「點解仲唔開車？X你老X。」未幾，港鐵職員趕到現場處理事件，惟躁男竟反問對方：「點解仲唔開車呀！」職員見狀只好叫他：「你過嚟呀。」而躁男此時情緒突然失控，不斷大動作指向職員：「我過嚟做乜X嘢呀！你過嚟呀！」職員反擊：「你唔好阻住閂門好冇呀？」



躁男聞言卻粗口橫飛責罵職員，而片段未有講述最終如何結束事件，但網民看過片段後，都認為躁男有問題，「五行欠踢，一腳伸佢出去啦」，「相信佢喺繁忙時間咁樣做實畀人溶咗都似」。



警方發言人指，5月3日晚上10時16分，警方接獲港鐵職員報案，指一名男子在樂富站與乘客爭執，阻礙車門關閉，警員接報到旺角站，經調查後不涉及刑事成份，將事件列糾紛。



港鐵發言人表示，當車門正在關閉時，乘客切勿嘗試進入車廂，亦不要阻礙車門關閉，列車服務會因車門受阻出現延誤，對其他乘客造成不便，乘客如遇見有關情況，應即時通知職員以便作出跟進。