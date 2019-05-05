31%國內畢業港生留內地工作　薪酬僅及港56%

近年愈來愈多香港學生選擇到內地升學，有調查顯示31%內地畢業的香港學生選擇留在內地發展；不過在內地工作的畢業生工資中位數只及回港工作的56%。



「一國兩制青年論壇」去年11月至今年1月期間透過網上問卷形式，訪問了317名內地本科畢業5年內的港生，當中31%人畢業後留在內地工作，內地深造的亦有21%；回流香港工作的則有38%，回港深造的佔約7%。



研究亦分析了內地畢業港生從事的行業和收入，最多受訪者從事「醫療衞生福利」工作，佔14%；其次為「保險業」及「金融/銀行」，各佔11%。在收入方面，內地工作的受訪者中，近半數人月入介乎5000至1萬元人民幣(約5824至11,648港元)，工資中位數為8240元人民幣(約9597港元)；而在港工作的受訪者，55%月入為1萬至2萬港元，工資中位數為17,320港元。團體比較兩地工作的工資中位數，發現在內地工作只及回港工作56%。



調查又發現，內地畢業港生對大灣區態度普遍積極，41%受訪者稱考慮未來3年內往大灣區發展，近半人認為因大灣區樓價低於香港，即使工資水平較低亦會考慮到大灣區工作；而在廣州等大灣區城市畢業的學生明顯有更高意願留在大灣區發展，現時已有27%在當地工作。



一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗認為，現時有關大灣區的宣傳鋪天蓋地，但缺乏足夠的數據讓香港青年人作選擇，建議政府成立內地港生支援與發展中心，為學生提供並整合由升學至就業的資訊；又期望兩地促進專業資格認證，以及優化免試招生計劃的錄取程序，增加港生升學和工作的空間。