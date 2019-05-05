網民熱話：放狗任惡犬區內亂咬　將軍澳街坊鬧爆女狗主

政府早有明文規定，狗主放狗時應該要妥善管束狗隻，更要用狗帶牽引狗隻，若狗隻出現攻擊性行為，更應該為狗隻戴上口罩。但是不少狗主仍然罔顧政府發出的管制措施，導致意外的發生。日前有狗主在社交平台怒斥另一名狗主不願意用狗帶拖狗，放縱狗隻咬狗、咬人，並呼籲將軍澳及康城的狗主要小心。隨後貼文獲得許多網民的關注，紛紛譴責該名狗主的惡劣行為。



昨日（4日）晚上近11時，網民Carmen Lam在Facebook群組「拉布拉多谷Labrador Valley」上載了幾張照片，並附上長文控訴一名不負責任的狗主。Carmen在文中講述事情經過，指早在之前，她放狗的時候遇上一名亦在放狗不拖狗的男子，該狗隻更向她的狗撲過來。3月尾的時候，她和她老公再到康城屋苑內的寵物公園放狗，又遇上了當初那隻狗及牠的女主人，其後狗狗的頸部被該狗隻咬傷了，傷口長達三吋幾。她老公在分開兩隻狗狗時，亦不慎受傷。當時他們未有追究，只是提醒女主人要用狗繩。



事隔三日，他們又遇見上述狗隻和男主人，狗隻再次險些咬傷Carmen的狗。當他們和男主人理論時，那人毫無歉意，更將責任推到他們的狗身上。最後Carmen惟有報警，漁護署到來後，男子才願意保證日後會用狗繩牽引狗隻及為狗隻戴上口罩。



Carmen本以為事情就此告一段落，怎知昨日就又一次遇上女主人放狗，這次狗隻再次咬傷她的狗，令到狗狗的耳朵被咬出一個洞，而她老公制止狗隻的行為時，亦被咬傷手，幾個洞都很深。但該名女主人不願意負上責任，一味逃跑，更再次將責任推到Carmen夫妻身上，聲稱自己也受傷了，然而卻說不出自己哪裡受傷了。結果，Carmen夫妻惟有先到急診室處理傷口。



不少網民看到貼文後，均表示憤怒，有人指該狗隻不是第一次出現攻擊性行為了：「這隻狗已經不是第一次，經常打交㗎」、「終於被人放上網，個女主人我同佢嘈過。佢隻狗已經喺附近出晒名，個個都討論，我聽街坊講過佢隻狗第一次咬傷人哋時走咗數，重點仲要係未打瘋狗針。」「已經唔係第一次！太過份！快啲好返呀。」有網民更指一定要報警處理：「一定要報警」、「如果受咗傷一定要佢現場賠咗錢先，如果唔係就即刻報警報漁農處。」



網民有話說：



Marco Lau：你話我賤都係咁，下次放狗帶支伸縮鐵通，佢再發癲，一棍毆死佢



Phoebe Wong：主人先最大問題，狗狗係最慘，佢可能係保護意識...



Mon Yip：養不教，飼主之過



HZ Hubby：呢啲狗如果咬人我會直接打