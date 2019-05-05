新聞拆局：建制兩手準備　最壞情況取消明日會議

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會主席人選至今仍懸而未決，將於明天(6日)召開第三次會議處理，建制與民主兩派大戰一觸即發。據了解，建制派未有最終部署，有機會取消明天下午的會議，以進一步確立被內務委員會委任為會議主持的議員石禮謙其合法權力；民主派則曾研究向法庭申請禁制令禁止會議進行，惟經討論及研判後認為成功率極低，決定明天拚死一搏，擬與建制派「鬥爛仔」。



內會於昨日(4日)召開特別會議，在極為混亂的情況下通過建制派議員的動議，即由內會向法案委員會發指引，取消民主黨議員涂謹申出任會議主持的資格，並委任建制派最資深議員石禮謙為主持，同日秘書處即發通告，要求各委員於明天中午12時前回覆是否接納內會的指引。相信至今午已有逾半數建制派議員遞交回條，支持接納內會指引。



多名核心建制派確認，建制派議員今天沒有聚首，眾人透過訊息互聯跟進最新情況，至今仍未有明天開會的確實部署或指令，相信要到明天中午過後情況才會明朗化。對於涂謹申已表明會繼續主持會議，有建制派議員則稱，委員大比數支持接納內會的指引，明天中午過後石便會確認為會議主持，故此民主派硬闖會議室或強行踏上主席台，石已可動用權力要求滋事者離場，或指示會議「轉場」至其他會議室。



另有建制派消息傳出，指明天會議是由涂召開，正常召開會議必須3天前預告，故為免有太大的衝突場面出現，及進一步確立石作為主持的合法性，有機會取消明天會議，擇日重賽。意味整個會議進程的主導權即將落入建制派手上，民主派連想「埋枱」開戰亦不可能。



民主派方面，據悉眾人已開會討論不同方向，包括向法庭申請禁制令。有知情人士分析，依據時任議員社民連梁國雄就不滿時任立法會主席曾鈺成，在立法會討論遞補機制時「剪布」的決定提出司法覆核，終審法院的判詞已寫明不會處理立法會內部事務，故民主派就是次法案委員會選舉申請禁制令，成功機會近乎零。有民主派議員指，眾人已就事件感到「一肚氣」，溫和派亦已被觸怒，相信明天會議情況十分惡劣，坦言民主派決定「拚死無大礙」，勢阻到底。