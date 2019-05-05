泛民擬告立法會秘書處失職　陳維安強調不偏不倚

立法會內務委員會特別會議於上周六(4日)通過，向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，由建制派議員石禮謙取代本身主持會議的民主黨涂謹申，主持會議選舉主席的程序。民主派立法會議員今日(5日)發出聯署聲明，批評秘書處失職、失德，並表明會採取法律行動，包括發出律師信。建制派立法會議員其後亦發聲明護航，立法會秘書長陳維安強調一直恪守不偏不倚的原則，向立法會提供獨立及專業的法律，以及程序上的意見。



23名民主派議員的聯署聲明，指秘書處在周六的內會特別會議結束後，在未有得到涂的同意及沒有諮詢委員的情況下傳閱相關書面通知，認為做法是違反《議事規則》，批評秘書處為配合建制派而淪為政治打手，失去服務立法會的中立角色，形容是「無規無矩」、「自把自為」，對此表示嚴厲譴責，並要求秘書處立即撤回。



陳維安其後向全體議員發信，指秘書處面對前所未有的情況，只能在沒有違反《議事規則》及《內務守則》的前提下參考一貫行事方式採取切實可行的安排。他解釋，由於現時法案委員會未選出主席，秘書以書面通知所有委員，是為了履行其支援法案委員會的職責。他又指，若有委員要求召開會議討論指引，可在限期前透過書面通知委員會秘書，如意見獲過半數委員支持，該意見將獲委員會接納。



民主黨涂謹申反駁指，陳維安的理據牽強，是偏幫「保皇黨」議員輸打驘要之舉，因為內會的指引是關乎主持會議以選出主席，而不是「其他事務」，正正是屬於他作為主持的分內事務，他是有責任和有權處理，由法案委員會在會議上討論內會的指引。



另外，40名建制派議員亦發表聯署聲明，指認同秘書處現時發函件徵詢法案委員會全體委員，是否接納內務委員會發出的指引的意向。他們又指有關指引已在昨日的內會特別會議上討論逾4個半小時，認為討論已十分充分，因此不需要並不同意就接納指引方面，再召開會議討論。