政Whats噏︰馮煒光羅健熙網上嗌交　鬥小學雞

資訊爆炸嘅年代，唔少人傾向喺網上發表意見，少不免引起罵戰。民主黨(白鴿黨)副主席、鴨脷洲利東邨區議員羅健熙喺社交網站發貼，點名評論立法會秘書長陳維安嘅處事方式。點知引起白鴿黨區議員出身嘅前新聞統籌專員馮煒光狙擊，猛咁留言鬧爆，雙方展開幾十個回合嘅「筆戰」。不過認真啲睇，羅健熙只係用粗俗言論人身攻擊回應，馮煒光就官癮未甩繼續做錄音機，不斷重複指斥羅唔係利東人。雖則真理係愈辯愈明，但對手質素高與低決定罵戰內容，點睇兩人都係「小學雞」討論，毫無養份！



近日城中熱話主要係立法會修訂《逃犯條例》法案委員會嘅進展，但部分人焦點轉落立法會秘書處是否中立。羅健熙早前發文就話，陳維安係教育局前副局長，之後轉入立法會出任秘書長，相信係因為立法會行政管理委員會建制派議員佔多數先請佢，所以期望陳「有腰骨」係唔現實，如果想炒佢更係無可能。



羅又「懶」係感慨話，唔知「呢類人」係咩心態，破壞香港制度時有冇覺得自己做緊衰嘢，如果知而行之就係摧殘一個培育佢哋成長嘅地方，形象化啲講，就係好似有個朋友，攞刀將佢啲肉慢慢割落嚟。講得咁過份，馮煒光即刻留言話，羅作為利東區議員，但又唔係住喺嗰度嘅利東人，講反對派點樣放生殺人犯，「真的好無恥！」



然而，羅唔係攞大道理反駁，一開口就如「爛仔」鬧交，怒斥馮「卑鄙小人都不如既(嘅)政治變型蟲」、「你有病去睇醫生啦」、「做小丑做到咁白痴(癡)核突唔醜嗎？」至於馮煒光又點回應？喺兩人、合共40幾個留言內，佢先後8次點出羅「非利東人」，仲話民主派只係想要份工，唔關心市民，包括放生殺人犯。



民主派係唔係關心市民，相信社會自有公論，但由民主派出身嘅馮煒光說出口，難免令人覺得「鬼拍後尾枕」，唔知佢以前做民主派時，又係唔係因為想要份工先轉去做新聞統籌專員呢？而羅健熙作為區議員兼白鴿黨高層，睇佢回應就明白點解民主派喺議會內議政會如同「爛仔」。難道白鴿黨出身嘅人，質素就只能如此？

