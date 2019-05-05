有機菜檔冇證書　4商戶疑違例交海關跟進

香港有機資源中心去年走訪香港17個地區，合共132個街市，調查547戶菜檔，結果發現售賣有機菜的商販中，能出示有機認證的菜檔僅佔22個，聲稱是有機菜檔有37個。中心指，曾在九龍城街市發現有菜檔展示無效的有機認證標誌，而尚德及九龍城街市亦有商販曾出示已被吊銷農場的過期證書，另在香港仔大道商戶亦有展示過期證書。中心懷疑該4個商戶觸犯條例，已將個案轉交海關跟進。



中心調查發現，九龍城區一個菜檔內張貼自行影印的有機認證證書，而尚德街市、九龍城街市及香港仔大道亦有3個菜檔於檔口內張貼已過期的有機認證證書，當中有2個農場已被中心撤銷認證資格。



香港海關回覆表示，海關正跟進調查相關機構轉介的舉報，根據《商品說明條例》，商品說明可透過任何形式及途徑展示，包括口頭陳述或書面紀錄；盛一經定罪最高可判罰款50萬港元及監禁5年。



有機資源中心調查發現，自稱售賣有機蔬菜的地區，以灣仔、觀塘及西貢區最多，合共有14個聲稱售賣有機蔬菜檔口，但全部未有出示相關認證，形容情況最嚴重，中心建議港府應立法監管有機市場，



漁農自然護理署署長梁肇輝表示，是次調查發現部分有機蔬菜含除害劑，雖然未知是否涉及人為或環境因素造成，但仍建議市民購買有認證的有機蔬菜會較為安全。對於會否就監管有機菜立法，梁回應指早前曾邀請顧問研究，認為有機市場不算大，立法對產品亦未有任何幫助。