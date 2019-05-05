去除蔬菜農藥殘餘　謹記「沖浸汆」三部曲

市民如不想進食帶有農藥殘餘的蔬菜，謹記「沖浸汆」三部曲，即將蔬菜先用流動的清水沖洗數次，再在清水內浸泡約一小時，然後汆水一分鐘，便可以減低蔬菜中帶有農藥殘餘的風險。如想進一步減少攝取農藥的機會，可去掉蔬菜的外菜或削去外皮，再依然三部曲，便更為穩妥。



根據食物環境衞生署的資料顯示，受除害劑污染的蔬菜通常是屬葉菜及花菜類，例如菜心、本地生菜、油麥菜、西洋菜和椰菜花，市民只要以「沖浸汆」方式處理有關蔬菜，已可大幅減少「中招」的機會，又指市民應進食多種蔬菜，以免因偏食而過量攝入某種污染物。



上述步驟除可為蔬菜「去農藥」外，更可防止正鐵血紅蛋白血症的出現。硝酸鹽天然存在於食物及蔬菜中，菠菜、莧菜及白蘿蔔等的硝酸鹽含量較高；碗豆、番茄、椰菜花及茄子等則相對較低。雖然硝酸鹽本身無毒性，但它可以轉化成亞硝酸鹽，引致正鐵血紅蛋白血症，令患者皮膚呈青紫色，初生嬰兒、孕婦、蠶豆症患者及長者較易出現相關中毒症狀。衞生防護中心指，只要以沖浸汆三部曲處理蔬菜，且盡快烹煮，便可大大減低有關中毒機會。