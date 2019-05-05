市民揀有機菜要有認證　黃煥忠促立法監管

蔬菜含農藥食唔食得？香港有機資源中心黃煥忠表示，雖然數種蔬菜樣本驗出超標的除害劑「氯氰菊酯」和「敵百蟲」會對人體有害，但只屬中等及低毒性的除害劑，需要每天持續大量進食才會損害身體，若進食過多含除害劑的蔬菜有不適，大多會抽搐、痙攣、惡心、嘔吐甚至昏迷症狀。不過，現行法例未有監管有機菜的種類，黃建議港府應加強監控及立法管制。



黃指出，其中一種本地自稱有機莧菜驗出含有除害劑「氯氰菊酯」，屬於一種合成的除蟲菊精類，毒性中等，進食過多會引起抽搐、痙攣和對人類皮膚有明顯刺激，而根據食安中心成人和小童每日進食蔬菜量，分別為約177克和51克，若每日進食348克及74克的超標菜，才會超過每日最高攝取量，「(進食)有風險存在，但實際並不大」。



至於「敵百蟲」則是低毒性的除害劑，但誤服微量就已經中毒，徵象包括行動失調、肌肉顫抖，嚴重時可能會嘔吐。進食分量方面，黃表示，成人每日進食多於1273克才會超標，而小童進食上限則是273克才會超標，反映對健康造成不良影響機會較低。他指出，大部分農藥的毒性已經降低，而且屬水溶性且容易化解。



黃建議，市民選購蔬菜時應盡量選購受認證的有機菜，會較有保障；坊間自稱有機及常規蔬菜被驗出除害劑比例較高，建議消費者應小心選菜，「某些菜夏天打藥會比較多，因為種菜難，蟲多，打藥會增加，所以夏天食瓜果，就可減少農藥吸收。」