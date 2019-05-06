探射燈：訂場漏洞　遊學團平住康文署度假營

內地團霸公共場地當住宿早有前科。去年10月，東網直擊有內地遊學團為慳住宿費，入住康文署轄下的西貢戶外康樂中心。即使該署不接受租用度假營作商業旅館用途，惟目前規定非本地團體只需一名港人出示身份證便可訂場。有區議員表示，康文署應審視有關場地申請，以免被濫用。



該遊學團分別為期6日5夜及4日3夜，費用為4300多元及2800多元人民幣（約5000及3000港元），共有20名內地小童。由1港人預訂4間房，共32個床位，住宿及膳食費約為1萬港元。以每名小童成本不足1000元計算，遊學團賺約5萬港元。有職員透露，近年不少內地人入住度假營，規定港人可於3個月前預訂，非港人雖只可在營期10日前「執雞」，但旅行團為確保有位，通常由港人代訂。



西貢區議員陳繼偉表示，康文署需要檢討申請場地規定，因為現時不少內地人會使用香港康體設施，情況較以前不同，他建議在申請時需註明有否商業性質，並規定在使用場地時有一定限制，如禁止拉橫額等展示商標，以及香港人有優先使用權，如限制非香港人在某個百分比以內，而他稍後會在區議會討論有關議題。

