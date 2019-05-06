東方日報A1：內地團霸地斂財成風　狂紮百營　摧殘西貢

本港營地淪內地團搵食地盤。一連4日的五一假期，本港多個營地逼爆，多處出現一片「營海」。東網記者直擊有營地擠滿逾百內地營友，每人收費約2000港元，多個露營團穩袋30萬港元。內地營友通宵達旦喧嘩，更製造不少垃圾，破壞營地設施。立法會議員炮轟政府懶理，任由本港資源遭內地旅客濫用，建議可參考外國，增設旅遊稅。



西貢灣仔南營地原可容納約50個4人營，但東網記者五一假期首日已看見上址紮有過百營帳，營地兩側的非營位亦由約10個同款營帳霸佔，上址至少有4個內地組織，其中包括佔據中間位置的2個內地學生團。



根據有關內地團網上資料，3日2夜行程，參加者收費為1880元人民幣（約2200港元），有露營團更在五一假期內舉辦2次。高峰期，營地聚集近200名內地營友，扣除50名工作人員，以團費2000港元計算，估計4個露營團的收入可達30萬港元。



黃氏夫婦（化名）為該營地少有的港人，黃先生直言政府「闊佬懶理」，「營地用納稅人嘅錢起同維修，但就畀晒內地人用，佢哋食嘅用嘅仲要喺內地拎過嚟，根本幫唔到香港經濟」，他不滿變相由公帑補貼內地商業機構到港牟利，又指營地被內地旅客逼爆並不罕見，清明節等內地節日亦有相同情況，他曾被內地旅客擅自取走物資，感到十分滋擾，「夜晚又嘈，朝早未夠6點聽到嘅唔係雀仔聲，係人聲。」



當日下午6時許，不少內地營友在洗手盆清洗自備食材，主食、肉食及蔬菜等準備充足，惟廚餘及白米卻堵塞去水位。晚上近10時，開始營地「表演時間」，有營友站到枱上，以手機連接音響大聲播放音樂，多人在草地上跳舞；學生團的營友亦在放聲高歌，遠處都能清楚聽到其宏亮歌聲。此外，多名男營友趁退潮換上潛水衣，手持魚槍到海中打魚，「11點有海鮮消夜食！」營地氣氛熱鬧，人聲鼎沸至深夜。



東網記者向其中一個學生團的負責人鄧先生查詢，他雖對營友的喧嘩感到抱歉，但認為本港露營場地設備完善，以灣仔南為例，背山面海，堪稱為「五星級營地」，故選擇到港辦遊學團。



立法會議員柯創盛直指政府「戇居」，不應任由本港公共設施被利用，若然設施出現毀壞，需要修補，即是以公帑補貼，他建議有關部門加強巡查及規管。而身兼西貢區議員的立法會議員范國威亦批評政府懶理，指政府應參考歐盟國家的做法，增加稅項提高遊客旅遊成本，從而管制人流。



他又指，早期內地旅客以走水貨為主，影響小店生意，現時則鼓吹深度遊，西貢不少景點已淪陷，惟部分設施並非以旅遊為本，承載量不高，「一開頭就貝澳，營地都唔夠，要瞓埋沙灘，設施損毀又要港人埋單。」



漁護署發言人表示，有關營地營位數目超過50個，遊人可按「先到先得」原則露營。該署人員暫未發現上址有人違反《郊野公園及特別地區規例》，惟會繼續派員巡查，如發現有任何違規情況，將採取適當行動。