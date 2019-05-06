特朗普：將對中國2000億美元商品增至25%關稅

中美將在華盛頓展開新一輪會談前夕，談判再生變數。美國總統特朗普周日（5日）宣布，雖然美國與中國的貿易協商仍在繼續，但是進展太慢，更指中方試圖重新談判，故此決定本周五（10日）向中國價值2000億美元（約1.56萬億港元）商品所徵的關稅，由原本的10%增至25%。



中國國務院副總理劉鶴原定將率領代表團下周前往華盛頓進行下一輪會談，有指代表團成員達到過百人，外界一度視這輪談判可敲定協議最終細節，但特朗普在Twitter的貼文卻在談判前投下震撼彈。



特朗普表示，美國在過去10個月以來，已對中國500億美元（約3900億港元）的高科技產品徵收25%關稅，並對2000億美元的其他商品徵收10%關稅。他指美國巨大的經濟效益有部分是來自有關稅款，並決定將其中一項關稅措施加碼，周五起將2000億美元其他商品的關稅由10%增至25%。



他指出，中美貿易談判會繼續，但不滿進展太慢，並指中方有意重新談判，但他並不願意。他又提到美國仍未對中國出口的3250億美元（約2.5萬億港元）額外商品徵稅，不過稅率將會很快增至25%。他強調有關產品的成本將由中國承擔，對美國影響不大。