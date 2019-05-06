動物權益乏保障　虐殺棄養趨升

動物權益保障不足，本港發生多宗涉虐待動物案，動物權益保障制度一直為人詬病，且遠遠落後於其他先進地區，亦沒有統一的法規保障。有動物組織關注修例中未顧及保護流浪動物，有立法會議員則擔心漁護署沒有足夠人手執法，當局修例應同時設立動物警察，加強執法。



漁農自然護理署發表提升動物福利、修訂《防止殘酷對待動物條例》諮詢文件，建議循三大方向修例，包括引入積極的「謹慎責任」；加強防止殘酷對待動物的條文，引入罰則較重可公訴罪行處理嚴重個案；以及賦予執法人員在有理由相信動物會受痛苦情況下，進入處所拯救或檢取動物，當局或將條例名稱改為《動物福利法》，以更切合條例目的。



不過，新擬定的《動物福利法》對動保界近年力爭的「動物警察」仍是隻字未提，亦未設有專責部門執法，阻嚇力存疑。此外，早前泰國小狗被漁護署人道毀滅事件，引發社會強烈要求署方檢討人道毀滅程序，但是次修例中沒有涵蓋，修例中亦未顧及保護流浪動物。



近年貓狗被虐或棄養俱增，漁護署數字顯示，過去三年被捕獲、主人交出及由其他途徑接收的狗隻總數近八千五百隻，單計被人棄養就逾二千七百隻，扣除被領回及獲領養的狗隻，仍有超過五千一百隻狗無人認領。而愛護動物協會過去三個年度共接收五百一十六隻被棄養狗隻。



早有人建議當局必須提高飼養者門檻，如成立專門機構鑑定飼養資格，責任心不足者不得飼養，違法者永久失去資格，以守住第一道關卡，防止虐待動物。有關注流浪動物團體亦認為，修例應同時透過領養前評分、領養後登記、強制植入晶片，嚴懲棄養者等，以加強執法；並建議由政府牽頭覓地，設獨立機構收容及照顧流浪動物，以及提供生養死葬「一條龍」服務，讓貓狗真正活在「動物烏托邦」的世界。



關注動物權益的立法會議員鄺俊宇表示，當局若有心加大執法力度，應趁機增設常規的「動物警察」，雖然現時多個警區有設動物專隊，但仍期望保安局可將其升格加強專責性，以彌補漁護署執法人員不足的問題。他又冀當局會檢討人道毀滅動物的程序。