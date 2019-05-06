政府被批思維僵化　民調倡設動物警察增罰則

香港不時發生虐待動物慘劇，引發社會關注動物權益，現行的《防止殘酷對待動物條例》欠阻嚇性，政府近日就修訂相關條例進行公眾諮詢。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評該法例嚴重過時，直斥政府思維僵化，無與時俱進。受訪者又認為，應同時設立「動物警察」加強執法，設專門及獨立機構評估飼養資格及收留流浪動物，杜絕濫售及非法繁殖，推動領養等，多管齊下防止虐待動物或棄養情況。



動物福利近年備受關注，社會不少意見批評現行刑罰阻嚇力不足及執法不力，強烈促港府修例及成立動物警察。漁農自然護理署終提出為修訂《防止殘酷對待動物條例》進行三個月公眾諮詢，建議提升殘酷對待動物的罰則至最高判監十年及罰款二百萬元，冠絕全球。有關建議亦要求飼養動物者施加「謹慎責任」，以及確保牠免受傷害，當局會分階段定出不同動物照顧實務守則，暫料二○二一年將草案交立法會審議。



「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百零八名十八歲或以上市民，結果顯示，現行的殘酷對待動物條例於一九三五年設立，動物被虐受傷才可執法，相比英國十年前已修訂相關條例，三成六受訪者批法例過時滯後，落後形勢；三成斥政府思維僵化，無與時俱進；兩成二轟政府罔顧動物權益。



虐待動物事件愈來愈多，毒殺貓狗亦接連發生，四成三受訪者認為，應設立「動物警察」加強執法；兩成七直指，虐畜者應永久禁養；兩成六斥政府不作為，助紂為虐。現時法例最高判囚三年及罰款廿萬元，但虐畜者往往獲輕判及罰款了事，三成九受訪者認為，須加重刑罰；三成指現行法例阻嚇力不足；兩成四促盡快完善保護動物法例。



政府擬修訂現行法例，提高罰則及引入謹慎照顧動物責任條文，三成九受訪者認為，應設立最低罰則，提高阻嚇作用；三成二擔心欠人手執法；兩成四認為須強制植入晶片，加強執法。香港有不少流浪貓狗，棄養問題嚴重，四成九認為，應加強教育公眾及寵物主人，消除誤解；三成表示，應成立專門機構鑑定飼養資格；一成七指須評估，責任心不足者，不得領養。



新修例未顧及保護流浪動物，漁護署三年接收八千多狗隻，逾五千隻無人認領，五成受訪者認為，應提高出售門檻，減少非法繁殖；兩成四表示，應設獨立機構收留及照顧流浪動物；兩成二批評動物權益保障不足。綜觀情況，大部分受訪者認為相比其他國家，香港保護動物的相關法例過時落後欠阻嚇，無法保障動物權益，以致虐待或遺棄動物情況亦愈演愈烈，政府必須正視。