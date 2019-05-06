380寄養家庭傳愛獲嘉許　助無依童溫暖成長

不一樣的母親為兒童締造溫暖的家！寄養家長黎先生夫婦六年前開始照顧一名發育遲緩及有進食困難的男童，男童初時幾乎不能進食，但在黎太與丈夫長達四個月的耐心教導，終成功令他學會嘴嚼及嚥吞，如今八歲的他亦與一般小朋友無異。黎太指，照顧寄養小朋友為她帶來挑戰的同時，小朋友亦為家庭帶來正面影響，又透露有一次丈夫吃肉類時，男童反而提醒他要慢慢嘴嚼，「嗰吓我哋笑到流眼淚，原來佢有聽我哋教，好有滿足感」。



社會福利署昨嘉許三百八十個寄養家庭，黎氏夫婦是得獎者之一。黎太透露，男童母親有吸毒習慣，但看見親生骨肉漸漸健康成長，已成功戒毒，現與男童建立親子關係。黎先生則指，自己親生兒子依賴性較強，但自從男童來到這個家庭後，兒子意識到自己成為哥哥，做事變得更有條理及責任心。他又稱自己早年因工作關係，無法事事參與子女成長，成為寄養家長正好彌補當年遺憾：「BB帶嚟好多歡樂，話我哋幫咗佢，其實佢都幫助咗屋企」。



當父母遇上突發情況而無法照顧兒童時，可獲安排緊急寄養，照顧期一般只有短短數星期。姚先生及姚太成為緊急寄養家長達十七年，至今已照顧七十名兒童。姚先生指，因自己兩名女兒年幼時在英國讀書時託人照顧，結果所託非人，對方竟扔下年僅十歲的女兒不顧，最終被當地政府緊急送往寄養家庭，事件令他們萌生成為寄養家長的念頭，「一做就上晒癮咁」。他表示，緊急寄養與長期寄養不同，不能過分滿足小朋友的物質需要，「因佢返回原生家庭時會有好大落差」。



他分享一次經驗，指曾有一名五歲的中非女童來到他們的家庭，女童因未受過妥善的教導，形成「女皇」般的性格，「唔滿意就要媽咪鞠躬一百次道歉」，全學年上不足一個月課，英文字母也不懂。他們為女童定下嚴厲的規矩，又耐性教導她，最後女童不僅改掉壞習慣，成績更突飛猛進，生活終重返正軌。



社署表示，現時共用十一間提供寄養服務的非政府機構，至今年三月底，香港共有九百個登記寄養家庭，正接受服務的兒童有九百零七名。該署指，寄養服務需求殷切，希望符合條件的家庭可積極參與，讓更多有需要兒童得到適切照顧。