26歲男揸白牌車被罰停牌　再涉駕車載女友被捕

新界南總區交通部特遣隊根據線報，發現一名早前被判停牌的男子仍有駕駛車輛，經調查後，昨晚(5日)9時許，在葵涌和宜合道埋伏，發現該名26歲姓陳男子駕駛私家車接載女友，警員遂作出拘捕。陳涉嫌在停牌期間駕駛及駕駛汽車時沒有第三者保險，有關車輛則被扣查作進一步檢驗。



警方表示，陳於2月26日，因干犯非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途、以及駕駛汽車時沒有第三者保險被捕，上月25日於沙田法院裁定罪名成立，被判罰款3,000港元，80小時社會服務令及停牌1年。



根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人若被取消持有或領取駕駛執照資格的人於取消駕駛資格期間，在道路上駕駛汽車，或如駕駛資格取消只限於個別種類的汽車，而在道路上駕駛該種類的汽車，即屬犯罪，最高可被判罰款1萬港元及監禁12個月。如屬首次被定罪，該人的駕駛資格至少取消12個月。如屬再次被定罪，該人的駕駛資格至少取消3年。



根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬港元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



由於停牌期間駕駛車輛並沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民停牌期間切勿駕駛。



警方強調，十分重視涉及非法使用汽車作出租或載客取酬用途及停牌期間駕駛的案件，並會繼續針對性的執法行動，打擊相關罪行。





