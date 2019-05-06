中美貿易起波瀾　陳德霖：香港無可避免受牽連

中美貿易談判再起波瀾，即將退休的香港金管局總裁陳德霖今(6日)最後一次出席立法會財經事務委員會會議，他指美國總統特朗普提到本周五(10日)將加徵關稅，部分分析解讀為美國在談判「臨門一腳」，想取得更好的條款。他指，不知道談判能否完成，但即使談妥，中美在科技及5G方面的關係仍充滿矛盾。



他指，香港無可避免受中美貿易牽連，3月出口按年跌1.2%，與內地不完全相應，內地3月出口反彈14.2%，仍未清楚貿易戰對內地出口的影響。不過，內地製造業採購經理指數由收縮重返輕微擴張，屬正面訊息，反映經濟可能開始回穩。他認為，股市表現反映市場假設中美很快達成協議，提醒談判一旦破裂，對全球金融市場影響很大，調整風險亦很大。



陳又表示，全球經濟增長放緩，惟除了幾個經濟體外，放緩程度並非太嚴重，但潛在風險不容低估，包括英國硬脫歐風險未完全排除、地緣政治風險升溫。



陳德霖又指香港樓價經5個月調整後，今年止跌回升，差估署數據顯示二手樓由去年低位累升5%，交易量今年亦回升，上月更達到7800多宗。他指，近年樓市走勢反覆，有調整亦有反彈，未來演變走勢存在不確定，需要較多時間觀察。他稱，香港經濟及金融市場會受外圍因素影響，但香港金融體系穩健，抗震力充裕，但呼籲市民做好準備，妥善管理風險和應對市場波動。