網民熱話：港男「蜘蛛俠」上身搵命較飛　南山邨逐層跳

近日漫威電影《復仇者聯盟》風靡全球，未知是否順應熱潮，有港男「蜘蛛俠」上身從南山邨11樓逐層跳躍而下。極限運動Parkour愛好者關永泰前晚(4日)在社交網站上載一段片段，片中可見有男子跨出南山邨南樂樓頂層11樓的圍欄外，逐層逐層跳躍，途中雙手更一度完全淩空，情況驚險，該男子最後跳至到大廈平台，再爬樓柱回到地面後急步離開，而拍攝者則從附近樓層進行拍攝，整個過程歷時僅40秒。



上傳片段的關永泰稱，上網時看到有關地點的相片覺得很適合做Parkour，故決定去做，但有網民問及片中人是否關本人時，關則回應指「不知道」。關同時又指雖然足足幾個月沒有練習，肌力也變弱，但很開心能做到想做的事，並感謝朋友早上5時就起身陪同拍攝，拍攝過程曾經因下雨而一度延遲至12點，又提醒網民Parkour是受過長時間專業訓練，請不要亂試。



片段上載後引起網民嘩然，但網民貶多過褒，罵聲一片。有網民怒斥事主做法鹵莽，沒有考慮其他人，如果失足跌下會整傷途人；亦有網民張貼内地極限網紅失手墜樓的新聞以作警示。不過，關永泰似乎不接受網民批評，昨晚(5日)再度轉發相關新聞，更寫道：「學識descent(降落)以備不時之需，逃備火場都靠佢，所以呢，努力訓練啦城市人！」



網民有話說



金金土：高手在民間，失手在陰間



Elaine Ng：有病，有冇諗下其他人，你失手，會影響了居民



朱永發：又係害人嘅人



Henry H Ko：好型呀(未死嗰陣)，如果跌死咗有冇人會話佢死得有型呢？都應該會，但都死咗啦



Eddy Wong：以前不知跌死幾多個



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