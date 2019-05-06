查沙中線缺施工紀錄月底聆訊　泛迅財困不參與

港鐵沙中線紅磡站繼鋼筋接駁懷疑造假後，再爆出北、南面隧道及列車停放處施工紀錄缺失醜聞，調查委員會今(6日)就上述事項展開初步聆訊。代表委員會的英國御用大律師Ian Pennicott表示，港鐵早前已完成紅磡站第二階段核實工作，正展開第三階段評估工作，將於6月30日呈交報告。另外，聆訊將於本月27日正式展開，目標於8月30日如期呈交最終報告。



今次聆訊共有5個涉事方，除第一部分聆訊已有參與的政府、港鐵、運基顧問有限公司及工程總承建商禮頓建築(亞洲)有限公司外，有份參與北面連接隧道及列車停放處工程的分判商永光亦加入聆訊，並由蔡一鳴大律師作代表。



有參與第一部分聆訊、負責南面連接隧道紮鐵工序的分判商泛迅則未有參與聆訊，庭上透露泛迅因財政問題，未能委任代表律師再次參與聆訊。Pennicott指會向泛迅收集證人供詞，或會代表泛迅傳召證人上庭作供。



港鐵公司沙中線項目合約編號1112下的北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處工程，當中部分必備的工程相關文件紀錄缺失，而部分已進行的工程與路政署或建築事務監督所接納的設計、圖則或繪圖有偏差，政府於今年一月底才公布事件，被外界質疑為港鐵隱瞞文件缺失8個月。