稱36議員支持主持會議　石禮謙改逃犯條例法案會周六選主席

立法會議員石禮謙今(6日)表示，接獲立法會秘書處通知，指《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》委員會的委員書面投票結果，結果有36票贊成由石禮謙主持該法案委員會，反對則24票，即會由他主持下次該法案委員會會議。



石禮謙又宣布，原定於今日下午舉行的審議修訂逃犯條例的法案委員會，將會取消，並改於本周六(11日)上午9時舉行，屆時會選舉委員會正副主席。



石於中午回應時指，自己只是執行內務委員會的指引，他亦有責任配合《議事規則》做事，強調其權力範圍很清晰，對其他提問不作回應。惟約10分鐘後，石再到俗稱「咪兜」的採訪位置回應提問，表示已指示秘書處取消今午、由民主派議員涂謹申召開的會議，形容「秘書處只聽我(石禮謙)講」。他指，按一般做法於3天前預告會議，基於本周三及周四兩天(8和9日)有立法會大會、本周五(10日)他需出席帳委會的公開聆訊，本周六則沒有其他會議，認為是最合適的日子。



問及是否有權可取消今午的會議，他只重複自己是按指引做事，有權力決定開會的日期、時間及地點，遂決定於本周六召開會議。他又稱，議會有鬥爭，秘書處是中立做事，希望大家不要再批評秘書處。



另外，民主派決定繼續下午的會議上選主席，涂謹申表示不同意取消會議，將繼續於下午4時半主持會議，並請法案委員會各委員準時出席，屆時會就內會指引作出討論，以及舉行選舉主席的程序。