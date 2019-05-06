要求晤陳維安不果　泛民發律師信質疑秘書處濫權

立法會內務委員會通過向負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會發出指引，撤換法案委員會中最資深議員涂謹申主持職務，改由建制派最資深議員石禮謙負責，而立法會秘書處更以書面通知方式諮詢議員是否接納指引，惹來泛民不滿。12名泛民議員今早(6日)要求與秘書長陳維安會面不果，表示將提出譴責及不信任動議。



12名泛民議員早上11時前往陳維安的辦公室，要求陳收回以書面通知諮詢議員的做法，否則會要求他辭職。陳當時不在辦公室內，其秘書表示他正在舉行會議，12名泛民議員等候45分鐘後便離開，未能與陳維安會面。



泛民已於今日向陳維安發出律師信，質疑及不同意秘書處發出書面通知的做法。根據取得的律師信，民主派議員質疑立法會秘書處濫用權力，認為做法或觸犯普通法中的《公職人員行為失當》罪，要求立即撤回指引，否則會採取進一步法律行動。



法律界郭榮鏗批評陳維安做法越權，直指秘書處沒有權力及規矩，於未經議員討論下便決定以書面通知作諮詢。郭又批評等待45分鐘未見到陳維安，陳又沒有任何交代，連其秘書都不知陳的行蹤，反問是甚麼工作態度，故將在內會中提出譴責及不信任陳維安的動議。