涉無交選舉申報書案開審　馬金泉稱作公民抗命

廉政公署今年3月落案起訴去年立法會補選候選人、65歲馬金泉，控告他涉嫌沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定，提交選舉申報書。被告否認控罪，案件今(6日)於東區法院開審。



無律師代表的被告向法庭表示，因不滿選舉主任裁定其提名無效，所以作公民抗命挑戰惡法。他強調自己有權在庭上抗辯：「一單亂過馬路都審60幾日，我呢單審3日之嘛，我都有交稅㗎。」



雖法庭表示未能了解被告的抗辯理據，但先傳召證供。根據控辯雙方同意的案情指，被告在2018年1月29日提交報名表，已獲發文件說明選舉細則，亦說明填交選舉開支及接受選舉捐贈申報表的規定。



到1月31日，選舉主任以被告沒足夠的有效提名人為由，裁定他提名無效。選舉事務處向被告發掛號信，提醒他必須在5月15日限期前提交申報書，到5月24日被告傳真予選舉主任，說會藉不交表作公民抗命，他知道後果但即使要入獄亦不介意。



負責處理被告申報表事宜的選舉助理供稱，除掛號信外，她在5月8日亦有與被告通電話，當時被告表明知道規定，但他不打算亦不會交表，他認為選舉制度不公平，寧願被控亦要公民抗命。被告亦在限期屆滿後，傳真予選舉主任說不滿被裁定提名無效故不會交表。