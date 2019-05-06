美容針奪命案　李宏邦保釋金加碼至20萬

香港首宗打肉毒桿菌針奪命個案去年11月發生，整形名醫李宏邦被控21罪，案件今早(6日)在九龍城法院提堂，他暫毋須答辯，案件押後至8月5日再訊，他續准保釋。



現年86歲的李宏邦，報稱醫生及居於山頂白加道，合共被控2項「企圖誤導警員」及涉嫌違反《危險藥物規例》，以及12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊罪」和7項「沒有以附表1指明的格式備存有關危險藥物的登記冊罪」罪名。



控罪指，他於2018年11月11日在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，意圖妨礙達到公正目的而提供虛假資料，即聲稱女子張淑玲於當日下午因哮喘病到訪他的診所，分別企圖誤導高級警員劉樹生及警署警長方志強。



李另被控於去年11月11日身為根據《危險藥物條例》獲授權管有及供應危險藥物的人，沒有根據該條例制訂的《危險藥物規例》備存登記冊，並沒以該規例的指明格式，記入他所獲得或由他供應給他人的危險藥物。控罪提及的危險藥物包括一些注射劑、藥丸或膠囊，當中部分含有安定、咪達唑侖、氟硝西泮、甲基苯丙胺及氯胺酮等成分。



控方指剛取得毒理報告，仍需時讓病理學家研究，此外索取死者的驗屍報告需時，故申請將案押後3個月，至8月5日再訊，期間控方亦會索取法律意見，控方不反對被告保釋。



辯方透露李在港註冊執業60年，與妻同住，他在中環及尖沙咀各有一間診所，月入15萬港元。他的兩名兒子及三名女兒分別33至50歲，長子及二女在美國三藩市分別任職地產經紀及秘書，三女在英國布里斯托任職酒吧經理，四女及么子在港分別任職補習公司行政人員及醫生，當中么子跟他在同一診所工作。



最後裁判官將李的保釋金由10萬港元加碼至20萬港元，並下令他保釋期間不准離境，惟特別准他在本月中到紐約與家人聚會兩星期。