蓮塘口岸年底竣工　中港牌「預售」價炒至近130萬

耗資達337億港元的的蓮塘/香園圍口岸，由原本去年底竣工延誤至今年底前完成。雖然距離新口岸開通尚有一段時間，但已有大量中介公司對新口岸的中港車牌虎視眈眈，近日更頻頻出廣告，聲稱可「預售」口岸中港車牌，提供「一條龍」服務，更索價60萬人民幣，折合近70萬港元，更有人在二手買賣網站以110萬人民幣、即折合逾127萬港元售中港牌，可見炒風愈來愈熾熱。



蓮塘/香園圍口岸將會是港深之間的第7個陸路口岸，連接兩地的高速公路，深圳方面有東部過境通道，連接深惠高速和深汕高速；香港方面則有口岸連接路，直達粉嶺公路，屆時由粉嶺公路到達管制站的車程只需9分鐘。



東網記者向一間中港車牌銷售公司了解，職員開價稱60萬人民幣全包，申請者只需提供司機及車的資料便可代辦中港車牌，服務內容包括申請稅金、政府收費及牌照批出後的通關手續，稱在政府開始接受申請後一個月內，便可取得中港車牌。職員更聲稱，官方已確認口岸首次中港車牌配額有2000個，保證可拿到幾十個配額，「我們資源肯定是頂級，這個牌照我們是肯定會第一批取得」，更保證100%申請成功，若申請失敗會原銀退還。東網又向職員查詢可否一次過買多個中港牌，職員稱可立刻可以分配。