北京中原前顧問涉欺詐　事主疑受騙偷錄電話對話搜證

中原集團內地附屬公司一名女財務顧問疑吃裏扒外，涉嫌於2012年向一對內地母子訛稱中原集團沒提供投資服務，意圖詐騙他們轉到另一間投資公司投資，以申請俗稱「投資移民計劃」來港，涉款約2000萬港元。31歲被告劉佳林，為北京中原瑞豐投資諮詢有限公司(簡稱「北京中原」)前財務顧問，被控欺詐罪，案件今(6日)在東區法院開審，控方傳召30多歲內地男商人常城出庭作供。



常指，2012年透過「北京中原」申請來港投資移民，由當時在「北京中原」任財務顧問的被告負責，被告約他來港辦理手續，在機場介紹一名新鴻基投資服務有限公司的職員給他認識，並向他表示，因為中原本身在香港沒提供投資服務，所以安排他將2074萬港元投資到新鴻基。常照做，但至2013年仍收不到回音，故追問被告，被告才表示自己其實不是投資移民部，並介紹了另一負責同事給他認識，他問了該同事後，始知原來中原也有投資部，根本毋須投資予新鴻基，遂感到被騙，決定偷錄與被告的電話對話搜集證據。



庭上播出其中兩段被告在2013年3月與常的電話對話，期間被告不斷要求見面解釋，又說事發時公司大裁員，裁了百多人，因擔心公司前景不明，才提議他投資到新鴻基，是當他朋友、為他好才作出此安排，更說如果他想，可立即將他已投資的所有資金從新鴻基撤還，而常則着她不用再解釋，稱由一開始她已在說謊。