兩內地男追星扮工作人員獲緩刑　官：以後老實做人

上月於尖沙咀文化中心舉行的第38屆香港電影金像獎頒獎典禮，現場星光熠熠，兩名內地男子為求入場「追星」拍照，分別以失竊及偽造得來的工作證，假扮主辦單位工作人員欲混入會場禁區內親近明星，但因行徑可疑，被保安當場截獲。涉案的兩名內地漢早前分別承認欺詐及使用虛假文書罪，案件今日(6日)在九龍城法院判刑，二人均獲判緩刑。



其中報稱從事媒體宣傳的被告胡方旭被判監禁兩個月、緩刑一年，報稱攝影師的被告陶文寶被判監禁三個月、緩刑一年半。二人判刑後由警車送走，直接遞解出境。



辯方今進一步求情，指胡只因無知愚蠢，為與明星影相才犯案，而他見場外有人兜售，才買下涉案工作證，他承諾日後奉公守法，重犯機會低。辯方指，胡在事件中未有對任何人或主辦單位造成破壞，但裁判官揶揄他破壞的是規矩。另外，裁判官發現，胡向感化官表示，本案的情況在國內非常普遍，質疑他的守法意識薄弱。



至於陶文寶，辯方指他事先沒想過朋友「龍哥」會給他安排假證件，而他收到證件後已知屬偽造，現已深感悔意，他想入場影相，只為做多些生意賺錢償還銀行債務。



最終裁判官接納胡是無知愚蠢及在無預謀下犯案，又指兩被告均是年幼子女的父親，告誡他們以後要老實做人，否則上樑不正下樑歪，他們的子女也會跟着學壞，決定給他們機會，判處緩刑。